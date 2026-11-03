5 Nov 2026
Vet Times Weekly News Podcast: Ep 1 (3 November 2026 issue)
Vet Times' top stories from this week’s Vet Times (3 November 2026 issue). Everything you need to know, with every detail, every week.
Welcome to the Vet Times weekly news podcast. Everything you need to know about the past seven days from the veterinary professions in less than 10 minutes.
Here’s our first ever round-up, featuring the top stories from this week’s Vet Times (3 November 2026 issue).
Everything you need to know, with every detail, every week.